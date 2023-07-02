Хотя "Евклид" не сможет однозначно сказать, какова природа темной материи и темной энергии, он должен сузить рамки моделей и идей, которые наводняют современное мышление.

Космический телескоп "Евклид" (Euclid), проект Европейского космического агентства (ESA), стартовал 1 июля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Аппарат, который вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, призван решить один из самых больших вопросов в науке: "Из чего состоит Вселенная?"

Миссия Euclid создаст огромную трехмерную карту космоса, чтобы связать некоторые свойства так называемой темной материи и темной энергии, пишет BBC. Вместе эти явления, по-видимому, контролируют форму и расширение всего, что мы видим вокруг.

Однако исследователи признают, что практически ничего о них не знают. Ни темную материю, ни темную энергию невозможно обнаружить напрямую.

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Этот большой пробел в знаниях означал, что мы не могли на самом деле объяснить свое происхождение, сказала профессор Изобель Хук. По мнению астронома из британского Ланкастерского университета, открытия Евклида станут нашим лучшим подспорьем, чтобы встать на путь понимания.

"Это будет похоже на отплытие на корабле до того, как люди узнают, где находится суша в разных направлениях. Мы будем составлять карту Вселенной, чтобы попытаться понять, как мы вписываемся в нее и как мы сюда попали - как вся Вселенная попала от точки Большого взрыва к красивым галактикам, которые мы видим вокруг нас, Солнечной системе и к жизни", - сказала она BBC News.

Телескоп Euclid стоимостью 1,4 млрд евро отправился в космос на ракете Falcon-9 с мыса Канаверал в 11:12 по местному времени (18:12 по киевскому времени). "Евклид" отправится на наблюдательную позицию примерно в 1,5 миллиона км от Земли, на противоположной стороне планеты от Солнца.

Как "Евклид" будет исследовать "темный космос"

Предыдущие эксперименты показали, что на темную энергию приходится около 70% всей энергии во Вселенной; на темная материя - примерно 25%; а на весь видимый материал - звезды, газ, пыль, планеты, нас самих - оставшиеся 5%.

Чтобы распутать природу загадочных 95%, "Евклид" проведет шестилетнее исследование по двум направлениям.

Ключевой задачей будет составление карты распределения темной материи, - которую нельзя обнаружить напрямую, но о существовании которой астрономы знают из-за ее гравитационного воздействия на материю, которую мы видим.

Галактики, например, не могли бы держать свою форму, если бы не наличие каких-то дополнительных "подмостков". Предполагается, что это и есть темная материя - чем бы она ни была.

Хотя эту материю нельзя увидеть напрямую, телескоп Euclid может определить ее распределение, выяснив, как ее масса искажает свет, исходящий от далеких галактик. Космический телескоп Hubble, как известно, впервые сделал это для крошечного участка неба - всего два квадратных градуса.

"Евклид" проделает это на 15 тысячах квадратных градусов неба - чуть больше трети неба.

Центральным элементом всего этого является VIS, или видимая камера телескопа, разработка которой велась в Великобритании.

"Снимки, которые она будет делать, будут огромными. Вам потребуется более 300 телевизоров высокой четкости, чтобы отображать только одно изображение", - сказал профессор Марк Кроппер из лаборатории космических исследований Малларда при Университетском колледже Лондона.

Темная энергия - это совершенно иное понятие, чем темная материя.

Эта таинственная "сила", по-видимому, ускоряет расширение Вселенной. Признание ее существования и воздействия в 1998 году принесло трем ученым Нобелевскую премию.

"Евклид" исследует это явление, составив карту трехмерного распределения галактик.

Узоры в больших пустотах, которые существуют между этими объектами, можно использовать как своего рода "измерительную линейку" для измерения расширения во времени.

Опять же, наземные исследования проводились на небольших участках неба. Однако Евклид измерит точное положение около двух миллиардов галактик на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет от Земли.

"После этого мы можем задать несколько интересных вопросов. Является ли ускорение одинаковым во всех точках Вселенной? Сегодня мы как бы усредняем все, что измеряем. Но что, если ускорение там не такое, как здесь? Это стало бы научным открытием", - говорит профессор Боб Никол из Университета Суррея.

Хотя "Евклид" не сможет однозначно сказать, что "такова природа темной материи и темной энергии", он должен сузить рамки моделей и идей, которые наводняют современное мышление.

Например, это может привести к свежим взглядам на то, как обнаружить частицы, которые в настоящее время считаются представляющими большую часть темной материи. Все поиски на сегодняшний день оказались напрасными.

А что касается темной энергии, "Евклид" может сказать ученым, что эта неизвестная сила вовсе не является каким-то неотъемлемым свойством космического вакуума (их лучшее предположение на данный момент), а имеет лучшее объяснение в модифицированной теории гравитации.

"Одна из возможностей заключается в том, что темная энергия на самом деле является пятой силой, новой силой во Вселенной, которая действует только в огромных масштабах, поэтому она не влияет на жизнь здесь, на Земле. Но, конечно, это может оказать огромное влияние на судьбу нашей Вселенной - насколько далеко она собирается расширяться? Будет ли она продолжать ускоряться вечно, становясь все больше и больше? Или, может быть, все снова рухнет обратно", - сказал профессор Марк Маккориан, старший советник ESA по науке и исследованиям.

Другие новости науки - поиск темной материи

Как сообщал УНИАН, ранее ученые открыли новую элементарную частицу, которая может оказаться той самой темной материей. Есть ряд причин, почему D* может быть темной материей, и это может дать ответ на одну из величайших загадок, ведь считается, что из темной материи состоит примерно четверть Вселенной.

Недавно астрономы впервые зафиксировали гравитационные волны, которые исходят от сливающихся сверхмассивных "черных дыр" по всей Вселенной, искривляя время и пространство. Это открытие может изменить представления астрономов и астрофизиков о космосе, в частности, объяснить, что такое темная материя и темная энергия.

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