Рядом с Землей пролетает опасный астероид: в сети запустили трансляцию (видео)

Астероид меняет траекторию и при следующем сближении с Землей будет ближе в три раза.

29 апреля к Земле приблизился астероид 1998 OR2 диаметром примерно в полтора километра. Астероид, обнаруженный в 1998 году, считают потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите.

Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на NASA.

Астероид огромных размеров пролетает на минимальном от Земли расстоянии. Гигант по имени 1998 OR2 сблизился с планетой в ночь на 29 апреля, но на самого близкого расстояния небесное тело достигло в полдень. Астрономы показывают трансляцию полета в реальном времени.

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Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось сфотографировать этот небесный объект. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, одел защитную маску.

Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, приближающиеся к Земле, и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.

Сейчас астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли, но, по словам ученых, в следующий раз он будет ближе. Поэтому важно изучать такие объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения угроз.

"В 2079 году астероид 1998 OR2 будет в 3,5 раза ближе к Земле, чем в этом году, поэтому важно знать его точную орбиту", - цитирует специалиста обсерватории Флавиана Вендетти издание Huffington Post.