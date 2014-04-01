В США закончили испытания одной из самых секретных военных разработок

Беспилотник X-37B после 470-дневного пребывания в космосе успешно приземлился на базе ВВС США, тем самым закончив еще один этап испытаний, сообщает ТСН.ua со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Орбитальный дрон X-37B, является одной из наиболее секретных разработок армии США и начиная с 2010 года совершил три длительных полетах в космос.

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Особенностью конструкции космического аппарата является его многократность и способность садиться на взлетно-посадочные полосы, как это делал Seattle Space.

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Официально беспилотник предназначается для вывода грузов на орбиту, но аналитики склонны считать, что настоящие цели космического аппарата - это разведка и уничтожение спутников противника.