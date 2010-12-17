Лучшие IT-компании Украины

Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) совместно с газетой «Channel Partner Украина» провела конкурс «Ukrainian IT-Channel Award 2010», который призван отметить вклад компаний – участниц украинского канала производства и поставки IT-товаров и услуг для развития украинского IT-рынка в 2010 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральний директор АПИТУ Юрий ПЕРОГАНИЧ.

По итогам голосования участников рынка жюри определило девять победителей в разных номинациях.

В номинации "Вендор аппаратного обеспечения" в тройку лидеров вошли компании Hewlett-Packard, «OKI Юроп Лимитед» и «Самсунг», лучшим вендором аппаратного обеспечения 2010 года признано Представительство «OKI Юроп Лимитед».

В номинации "Вендор программного обеспечения" лучшими названы компании Adobe, «Лаборатория Касперского» и «Майкрософт Украина», а победителем номинации стала компания «Майкрософт Украина».

В номинации "Дистрибьютор аппаратного обеспечения" призовые места заняли компании ERC, MTI и «Юг-Контракт», при этом лучшим дистрибьютором аппаратного обеспечения признана компания МТI.

В номинации "Дистрибьютор программного обеспечения" наивысшие оценки жюри получили компании «Софтпром» и «Бакотек», победителем стала компания "Софтпром".

В номинации "Розничная компания" лучшими признаны сети Comfy, «Фокстрот» и «Эльдорадо», при этом лучшей розничной компанией признана компания Comfy.

В номинации "Розничная компания (онлайн)" лидировали компании Fotos.ua, Rozetka.ua, Sokol.ua, абсолютным лидером стал интернет-магазин "Rozetka.ua".

В номинации "Системный интегратор" призовые места заняли компании BMS Consulting и "Инком", победителем же признана компания "Инком".

В номинации "Сервисный центр" лучшими признаны компании MTI, ERC и F1 Center, победителем стал сервисный центр компании МТI.

В номинации "Открытие года" в тройку лидеров вошли компании ColorWay, Lenovo, Moyo. Наиболее динамичной компанией 2010 года признана компания Lenovo.

Справка УНИАН. Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) включает 55 компаний, среди которых крупнейшие украинские производители компьютерной техники, дистрибьюторы, розничные сети, системные интеграторы, представительства зарубежных производителей. Ассоциация представляет перед государственными органами и защищает интересы своих членов, разрабатывает и лоббирует принятие законодательства в интересах развития рынка ИТ-продукции, формирует и распространяет основы деловой этики в деятельности ИТ-компаний, проводит маркетинговые исследования, способствует неформальному общению и обмену информацией между членами ассоциации.