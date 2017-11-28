Секс-куклы и роботы-животные: ученые предсказали появление новой сексуальной ориентацией

Канадские ученые сделали вывод, что в будущем увеличится количество людей, которые буду предпочитать заниматься любовью с секс-роботами или использовать для этого виртуальную реальность.

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Исследователи констатируют, что эра погружения в виртуальный секс уже наступила. А так как технологии в этом направлении стремительно развиваются, то все больше пользователей будут их применять и появится целая прослойка так называемых цифросексуалов – людей, для которых секс будет невозможен без цифровых технологий. Такие люди будут отдавать предпочтение не настоящим людям, а секс-роботам и дополненной реальности. При этом роботы смогут в полной мере удовлетворить те секс-потребности, на которые большинство людей пойти не готовы, пишет Daily Mail.

Исследователи выделяют две волны цифросексуальности. Первая – когда технологии стало можно использовать для удовлетворения сексуальных потребностей с другими людьми. Для этих целей использовались как мессенджеры и программы видеосвязи, так и технологии, предназначенные специально для секса на расстоянии. Теперь настала пора второй волны, пишет "Газета.Ru".

Исследователи предрекают даже появление роботов-животных для людей, испытывающих влечение к животным. Психотерапевты должны быть готовы к наплыву клиентов, относящих себя к цифросексуалам, считают авторы работы.

Среди проблем, с которыми могут столкнуться цифросексуалы, исследователи выделяют чувство вины и стыда за свои пристрастия, ухудшение отношений с партнером-человеком вплоть до расставания или развода, снижение сексуального интереса к другим людям. Кроме того, секс-роботы – дорогое удовольствие, которое может оставить цифросексуала в долгах.

Тем не менее, цифросексуальность может приносить и определенную пользу, позволяя удовлетворять сексуальные потребности людей, которые не могут найти партнера или же столкнулись в прошлом с сексуальным насилием.