Тимошенко замолвила слово за украинские АЭС

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украина должна приобщиться к европейской системе безопасности на атомных электростанциях.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По ее словам, после событий в Японии сегодня все страны, имеющие на своей территории атомные электростанции, пересматривают всю политику безопасности работы АЭС.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на саммитах лидеров Европейского Союза и Европейской народной партии обсуждался вопрос о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься новыми правилами и порядками для повышения безопасности работы атомных электростанций.

"Я заявила о том, что Украину нужно в эту рабочую группу включить, потому что у нас 50% электроэнергии производится на атомных электростанциях, и чтобы Украина была неотъемлемой частью тех процессов, правил и новых порядков, которые будут нарабатываться, чтобы наши атомные электростанции так же начали жить и работать в таких порядках. Это важно, и я так поняла, что лидеры Европы благосклонно к этому отнеслись", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.