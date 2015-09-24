Ученые поставили рекорд по дальности квантовой телепортации

Это вчетверо превышает предыдущий рекорд дальности этого процесса. Подробности изложены в статье журнала Optica, передает Лента.ру.

В эксперименте была проведена квантовая телепортация через оптоволокно на 102 километра. Ученые отмечают, что вчетверо повысить прежний рекорд удалось благодаря использованию однофотонного детектора с использованием сверхпроводящих проводов на силикате молибдена. Конструкция была охлаждена до -272 градусов по Цельсию, это всего на один градус выше абсолютного нуля, что обеспечивало возникновение сверхпроводимости и высокой чувствительности.

В эксперименте не происходит непосредственного переноса фотонов, но их состояние передается мгновенно. В своем эксперименте ученые разнесли два запутанных фотона на расстояние в 102 километра по оптическому волокну. Далее физики изменили квантовое состояние первого фотона, подействовав на него третьим. В результате состояние второй частицы изменилось. Таким образом ученые наблюдали проявление квантовой нелокальности: хотя фотоны были разнесены на большое расстояние, изменение состояния одного из них сказалось на другом.

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Предыдущий рекорд дальности квантовой телепортации по оптоволокну составлял 25 километров. Абсолютный рекорд дальности квантовой телепортации принадлежит эксперименту, в котором фотоны связываются через открытое пространство — 144 километра. Однако не всегда удобно иметь две точки в пределах видимости, а оптоволокном можно связать как угодно расположенные площадки.

Теоретически, квантовую телепортацию можно использовать для установления абсолютно защищенного соединения. Также мгновенный перенос информации является интересной физической проблемой — нарушается принцип локальности, по которому на состояние объекта может оказывать влияние только его близкое окружение. Это «противоречие» связано с парадоксом Эйнштейна — Подольского — Розена и составляет одну из основных концептуальных трудностей квантовой механики (по крайней мере, в ее копенгагенской интерпретации).