Ученые рассказали, когда эпидемия COVID-19 в Украине пойдет на спад (видео)

Предыдущие прогнозы ученых были подтверждены статистикой Минздрава.

Эпидемия COVID-19 может пойти на спад в Украине уже в конце апреля.

Об этом говорится в компьютерном исследовании ученых Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, который работает на базе Киевского Политеха, говорится в сюжете ТСН.

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По одному из сценариев на 60%, по состоянию на 22-23 апреля в Украине будет уже 44-45 тысяч больных. Около трех тысяч граждан умрет. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад.

Эти же ученые рассчитали неделю назад, что по состоянию на 8 апреля будет уже 206 случаев инфицирования, пишет издание. Именно такую цифру накануне обнародовал Минздрав.

Исследование базировалось на истории поведения вируса в Италии и Испании по методу подобия, но с оглядкой на украинскую реальность. Исследователи, в частности, учли продолжительность жизни.

Как сообщал УНИАН, специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, безопасно ли использовать для проведения видеоконференций приложение Zoom, которое стало особенно популярно среди пользователей в связи с введением карантина и переходом большинства сотрудников на удаленный режим работы.