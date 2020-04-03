Предки современных людей имели много секса с неандертальцами – ученые

Ученые утверждают, что межвидовой секс плохим не был. На самом деле, есть основания считать, что ДНК неандертальцев помогает защищать современных людей от вирусов.

Новое исследование снова выявило доказательства того, что некогда предки современных людей «смешивались» с неандертальцами не один или два раза, а постоянно – в разных местах.

Об этом сообщает Science alert.

Когда Homo Sapiens вышли из Африки, пройдя через Европу и Азию, они бессознательно вплетали следы других человеческих видов в наш геном.

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Анализируя ДНК сотен человек евразийского происхождения, исследователи обнаружили, что генетический материал, связанный с неандертальцами, в горах Алтая (современной Сибири) совсем другого происхождения, чем хорватской популяции неандертальцев, выявленной в ходе прошлых генных исследований.

Только недавно ученые осознали, что человеческая эволюционная история наполнена межвидовым сексом. Новые археологические находки подтвердили, что Homo sapien не просто вытесняли другие конкурентные виды, а на самом деле с ними скрещивались.

Ученые утверждают, что такое скрещивание плохим не было. На самом деле, есть основания считать, что ДНК неандертальцев помогает защищать современных людей от вирусов.

Авторы заключают, что алтайская линия неандертальцев является преемником неандертальцев из Азии, другая линия древних людей «заменила родовую линию в Европе примерно почти 50 тысяч лет назад».

В то же время данные свидетельствуют, что в далеком прошлом предки восточноазиатских и западноевропейских народов неоднократно смешивались с разными линиями неандертальцев по мере их распространения из Африки.

Как сообщал УНИАН, за 900 км от Южного полюса ученые достали с глубины около 30 м ниже дна океана слой, сформированный на суше, а не в океане.