Коронавирус COVID-19: как дезинфицировать свой смартфон (видео)

Смартфоны могут передавать не только сообщения, но и бактерии.

Пандемия коронавирус COVID-19 подталкивает нас пересмотреть гигиенические привычки.

Так, дезинфицировать надо не только руки, но и гаджеты, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Ведь смартфоны могут передавать не только сообщения, но и бактерии.

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Как сделать свой телефон безопасным: простые советы для дезинфекции

Сначала нужно выключить устройство или извлечь аккумулятор смартфона.

Осторожно протереть его поверхность сухой тканью (салфеткой) из микроволокна.

Производители советуют смочить ткань в воде с мылом и аккуратно протереть гаджет. Также можно использовать салфетки для дезинфекции, пропитаны изопропиловым спиртом (70%).

Еще один из вариантов - приобрести в сервисном центре средство для очистки гаджетов.

Запомните, что не стоит включать смартфон, пока он полностью не высохнет.

Если у вас есть чехол, его при обработке нужно снимать и протирать отдельно.

Мобильный следует дезинфицировать после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта! И обязательно - вечером, после окончания рабочего дня.

Помните, что чистота вашего телефона такая же важна, как и гигиена рук.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.