Коронавирус COVID-19: как дезинфицировать свой смартфон (видео)
Пандемия коронавирус COVID-19 подталкивает нас пересмотреть гигиенические привычки.
Так, дезинфицировать надо не только руки, но и гаджеты, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Ведь смартфоны могут передавать не только сообщения, но и бактерии.
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Как сделать свой телефон безопасным: простые советы для дезинфекции
Сначала нужно выключить устройство или извлечь аккумулятор смартфона.
Осторожно протереть его поверхность сухой тканью (салфеткой) из микроволокна.
Производители советуют смочить ткань в воде с мылом и аккуратно протереть гаджет. Также можно использовать салфетки для дезинфекции, пропитаны изопропиловым спиртом (70%).
Еще один из вариантов - приобрести в сервисном центре средство для очистки гаджетов.
Запомните, что не стоит включать смартфон, пока он полностью не высохнет.
Если у вас есть чехол, его при обработке нужно снимать и протирать отдельно.
Мобильный следует дезинфицировать после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта! И обязательно - вечером, после окончания рабочего дня.
Помните, что чистота вашего телефона такая же важна, как и гигиена рук.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.
По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.