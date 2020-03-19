Минцифры запустит бесплатный онлайн-курс об дистанционном обучении во время карантина

Курс будет доступен на портале «Дія.Цифрова освіта».

Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит бесплатный онлайн-курс для учителей и преподавателей об организации дистанционного обучения во время карантина.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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«На следующей неделе будет доступен бесплатный курс для учителей и преподавателей об организации дистанционного обучения с разными решениями на портале «Дія. Цифрова освіта», - сказано в сообщении.

Онлайн-курс будет доступен на интернет-портале для размещения образовательных материалов по обучению граждан цифровым навыкам «Дія. Цифрова освіта».

Как сообщал УНИАН, 13 марта Министерство цифровой трансформации запустило на портале «Дія. Цифрова освіта» сайт для амбассадоров цифрового образования (физических и юридических лиц, обучающих цифровым навыкам на этом портале), на котором можно будет размещать образовательные программы для улучшения цифровых навыков граждан.

Также Минцифры хочет сократить сроки академической подготовки IT-специалистов с нынешних четырех до двух лет, так как существующая система подготовки не отвечает требованиям развития современных технологий.