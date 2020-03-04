Ученые Гарвада придумали, как разогнать космический корабль до скорости света

По их мнению, в этом человечеству может помочь взрывы сверхновых звезд.

Космические корабли могут путешествовать во Вселенной со скоростью, близкой к той, с которой движется свет. Так утверждают двое ученых из Гарвардского университета. Профессора Манасви Лингам и Абрахам Лоеб считают, что в теории сверхновые звезды можно использовать для разгона космических аппаратов.

По их мнению, при условии построения достаточно технологически продвинутого корабля, способного использовать силу природного феномена, человечество сможет добиться того, что сейчас считает невозможным, - пишет Daily Star. Подобно паруснику, инженеры могли бы создать солнечный или магнитный парус, который будет разгонять космическое судно.

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Это парус будет использовать электромагнитную радиацию от сверхновой звезды, чтобы создать тягу. Принцип действия будет заключаться в том, чтобы преобразовать давление радиации на парус с высоким уровнем отдачи. Таким образом, во время космических путешествий можно было бы обойтись без топлива. Ведь яркость и энергия сверхновой звезды равны тому, что миллиард звезд вроде Солнца могли бы создать за месяц.

Такие выводы ученые описали в своем исследовании под названием «Приведение космических кораблей к релятивистским скоростям с помощью природных астрофизических источников». Авторы отмечают, что их замысел потенциально может быть воплощен после многих лет развития технологий.

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«Мы разработали математические модели для определения максимальной скорости, которую можно развить с помощью световых или электрических парусов. Максимальные скорости варьируются и зависят от движущей системы, а также от конкретных характеристик астрофизических объектов», - пояснил Лингам, который выступил главным автором исследования.

Однако, гипотетическая технология, предложенная гарвардськими учеными, имеет кроме всего ряд препятствий. К примеру, трудно точно предсказать, когда и где вспыхнет сверхновая звезда. Сейчас такой прогноз ученые могут дать с точностью лишь до миллиона лет.