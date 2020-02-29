Google выпустил дудл в честь високосного года

Високосный год - это год, в котором на один день больше, чем в обычном, невисокосном, году.

Компания Google в субботу, 29 февраля, разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события) по случаю високосного года.

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В центре дудла изображена цифра 29, а по бокам от нее – 28 и 1. Дудл является олицетворением того, что 29 февраля бывает только раз в четыре года.

Бывает оно так редко, потому что период полного обращения Земли вокруг Солнца составляет 365 дней и шесть часов. Этот период времени называется календарным годом.

Но шесть часов в календаре не учитываются, поэтому за четыре года накапливается время как раз для дополнительных суток. В итоге длительность високосного года составляет 366 дней.