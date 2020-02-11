Samsung анонсировала смартфон-"жабку" Galaxy Z Flip (фоторепортаж)

Цена Samsung Galaxy Z Flip составит 1 380 долларов.

Корейская компания Samsung во вторник, 11 февраля, анонсировала так называемый смартфон-«жабку» Galaxy Z Flip.

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Трансляцию компания Samsung вела на своем YouTube-канале.

Samsung Galaxy Z Flip выполнен в форме «жабки». Его оборудовали практически безрамочным 6,7-дюймовым дисплеем, однако он не получил дополнительного экрана извне. Также известно, что этот гибкий дисплей сможет выдержать до 200 000 сгибов.

Цена Samsung Galaxy Z Flip составит 1 380 долларов.

Официальная презентация девайса состоится 14 февраля в Нью-Йорке.