Samsung анонсировала смартфон-"жабку" Galaxy Z Flip (фоторепортаж)
22:16, 11 февраля 2020Наука и IT
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Цена Samsung Galaxy Z Flip составит 1 380 долларов.
REUTERS
Корейская компания Samsung во вторник, 11 февраля, анонсировала так называемый смартфон-«жабку» Galaxy Z Flip.
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Трансляцию компания Samsung вела на своем YouTube-канале.
Samsung Galaxy Z Flip выполнен в форме «жабки». Его оборудовали практически безрамочным 6,7-дюймовым дисплеем, однако он не получил дополнительного экрана извне. Также известно, что этот гибкий дисплей сможет выдержать до 200 000 сгибов.
Цена Samsung Galaxy Z Flip составит 1 380 долларов.
Официальная презентация девайса состоится 14 февраля в Нью-Йорке.
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