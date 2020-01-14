Microsoft прекратила поддержку Windows 7 с сегодняшнего дня

После 14 января компьютер на Windows 7 не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам.

Компания Microsoft с 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Прошло 10 лет с момента выхода Windows 7, и ее поддержка прекращается 14 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после 14 января, даты окончания поддержки Windows 7, компьютер не перестанет работать, но icrosoft больше не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

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"Если продолжить пользоваться компьютером с Windows 7 без последних обновлений программного обеспечения и системы безопасности, увеличится риск заражения вирусами и вредоносными программами", - предупреждает Microsoft.

Компания предлагает пользователям для того, чтобы обезопасить себя, обновиться до Windows 10. "А еще лучше устанавливать Windows 10 на новом компьютере. Хотя Windows 10 можно устанавливать на более старом устройстве, не рекомендуем делать это", - добавили в компании. Там отмечают, что с момента выхода Windows 7 в 2009 году компьютеры заметно улучшились, а некоторые компоненты и драйверы старых ПК могут работать некорректно на Windows 10.

Напомним, ранее Microsoft предупреждала о прекращении с 2020 года поддержки операционной системы Windows 7. По данным портала Techcrunch, около 40% рынка программного обеспечения для компьютеров занимает Windows 7. Отмечается, что Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.

В начале декабря 2019 года Microsoft окончательно прекратила официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709).