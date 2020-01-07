В Японии создали "умный" одежда для собак, который определяет их настроение

Устройство поможет владельцам животных лучше понять своих питомцев.

На ежегодной выставке электроники CES в Лас-Вегасе представили "умный" одежда для собак, который визуализирует настроение животных.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на Engadget.

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Отмечается, что устройство под названием Inupathy разработала японская компания Langualess.

Его датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние животного, затем эта информация визуализируется на LED-дисплее, расположенном на спине животного.

Зеленый цвет означает спокойствие, красный - напряжение, а радуга - счастье.

К устройству можно присоединить смартфон и проследить, как менялся сердечный ритм собаки за последнее время.

Сейчас устройство не поступило в продажу, но разработчики обещают это сделать в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНИАН, китайская компания Elephant Robotics сохдала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций.