Инженеры научили дрона отличать живых людей от мертвых

Конструкторы провели эксперимент, который доказал эффективность технологии.

Специалисты из Австралии и Ирака смогли научить обычного дрона с камерой эффективно отличать лежащих живых людей от мертвых. Подобная система поможет искать пропавших людей и спасать жизни в чрезвычайных ситуациях.

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Как сообщает N+1, статья о достижении опубликована в журнале Remote Sensing. Система анализирует кадры с камеры, определяет на них область с грудью и по периодическим изменениям яркости распознает движения, вызванные дыханием.

Сегодня на дроны для спасательных операций ставят инфракрасные камеры – они позволяют находить живых людей при съемке с большой высоты. Но камеры помогают не всегда, и не так эффективны, например, в жарких странах.

Новая система пока работает не в реальном времени. Данные, записанные камерой на дроне, анализируются на компьютере после его посадки.

Конструкторы провели эксперимент, в ходе которого снимали с дрона ﻿один манекен и восемь человек, лежащих в четырех разных позах. Системе удалось во всех случаях корректно определить, жив ли человек в кадре.

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