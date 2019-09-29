Маск представил космический корабль для полетов на Марс и Луну (фото)

Уже в 2025 году, по планам Илона Маска, на Марс сможет отправиться пилотируемая миссия. Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.

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Сам Маск представил последние разработки в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас, передает “Немецкая волна”.

Космический корабль, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города, сообщается в твиттере компании SpaceX.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.

Некоторое время назад Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс. При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.