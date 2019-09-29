Маск представил космический корабль для полетов на Марс и Луну (фото)
Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.
Читайте такжеThe Guardian: Человечество не спасется на Марсе от бед на Земле
Сам Маск представил последние разработки в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас, передает “Немецкая волна”.
Космический корабль, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города, сообщается в твиттере компании SpaceX.
Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM— SpaceX (@SpaceX) 29 вересня 2019 р.
Некоторое время назад Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс. При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.