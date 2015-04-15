NASA заплатит добровольцам по $18 тысяч за участие в эксперименте

Космический центр им. Линдона Джонсона в Хьюстоне объявил о наборе добровольцев для эксперимента NASA, в ходе которого изучаются последствия воздействия невесомости на организм человека, сообщает "Моя планета". Участникам предстоит провести более трех месяцев в исследовательском центре при медицинском отделении Университета Техаса в Галвестоне. При этом в течение 70 дней подопытные будут полностью обездвижены: 24 часа в сутки они будут лежать на койках, расположенных под наклоном (–6°) - изголовьем вниз. Это положение имитирует условия невесомости, в которых космонавты проводят по несколько месяцев.

Читайте такжеАмериканские эксперты рассказали, когда человек освоит Марс

Участникам разрешается лишь читать и смотреть телевизор. Вместо туалета и ванной в их распоряжении будут лишь пластиковые подкладные судна и автономный душ, которым можно пользоваться в состоянии лежа. За 10 недель, проведенных без движения, у испытуемых с большой долей вероятности уменьшится мышечная и костная ткань, также, возможно, пострадает сердечно-сосудистая система. За их состоянием и изменениями в организме будут следить врачи.

Завершающий этап длительностью около двух недель включает восстановительную терапию и комплекс физических упражнений, состоящий из гимнастики, пеших и велосипедных прогулок. Глобальная цель эксперимента NASA - проверить эффективность реабилитационных мер и процедур, которые в дальнейшем помогут космонавтам быстрее преодолевать последствия невесомости. По сообщениям RT, за участие в этом исследовании каждому добровольцу заплатят по $18 тысю. Участвовать могут только граждане США и постоянные жители страны.

Данный эксперимент NASA проводится не впервые, в нем успели поучаствовать более полусотни человек. Один из последних участников - Эндрю Иваницки недавно делился с прессой своими ощущениями и признавался, что самым сложным этапом было лежание на наклонной койке. Неестественное положение тела вызывало у Эндрю Иваницки постоянные боли в шее, спине и голове, бессонницу, приступы паники.