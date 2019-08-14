Ядерный ректор для колоний на Луне и Марсе запустят в космос в 2022 году

Разработчики считают, что им вполне хватит три года для окончательного завершения работы над реактором.

Тестовый полет за пределы Земли станет следующим шагом для ядерного реактора, который уже прошел ряд критических испытаний в 2017-2018 годах. В расписании NASA пока нет официально зафиксированных полетов для него. Но глава проекта доктор Патрик МакКлюр утверждает, что устройство будет готов к запуску в ближайшие три года.

«Думаю, мы сможем подготовиться к полету за три года. Это вполне приемлемые временные рамки», - цитирует слова ученого Daily Star.

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Ядерная энергия питает космические аппараты NASA уже много десятилетий, поскольку внеземные миссии потребляют большие объемы энергии. Реактор Kilopower разработан подобным образом, что и АЭС на Земле. Он использует тепло от процесса расщепления атомов для генерации электротока.

Однако, у реактора есть определенные недостатки. Главный из них – это его вес. На данный момент реактор вместе с защитным корпусом весит две тонны. Ожидается, что он пройдет через последующие строгие проверки, прежде чем NASA отправит астронавтов на Луну в 2024 году. Это будет первый пилотируемый полет на спутник Земли с 1972 года.