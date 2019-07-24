Соучредители TECHIA Holding Юрий Лазебников и Олег Кот вывели WePlay! Esports на международный уровень

Об этом сообщили Юрий Лазебников и Олег Кот, со-основатели WePlay! Esports и холдинга TECHIIA в интервью изданию MC Today.

Киберспорт в мире набирает обороты. В 2017 году оборот международного рынка виртуальных состязаний оценили в $655 млн. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 33%, говорится в отчете компании Newzoo. Эксперты Newzoo полагают, что уже к концу 2019 года доходы киберспортивной сферы достигнут $906 млн. А в 2021 году оборот мирового бизнеса киберспорта превысит $1,6 млрд.

WePlay! Esports организует киберспортивные онлайн-турниры и LAN-финалы с 2012 года. Сегодня компания проводит до 4 тысяч онлайн-турниров в год и несколько крупных событий оффлайн. Крупнейшее мероприятие, LAN-финал WePlay!-лиги по Dota 2 в 2016 году прошло на территории двух павильонов Международного выставочного центра в Киеве и собрало более 20 тысяч игроков со всего мира: от Южной Кореи до Америки. За три дня турнир посмотрели онлайн более 11 млн зрителей.

Украинский рынок оценил масштабность аудитории и высокий уровень организации мероприятий (полмиллиона долларов на организацию турнира и $200 тысяч призового фонда). Вместе с тем Юрий Лазебников и Олег Крот приняли решение выходить на международный уровень, чтоб привлечь мировые компании в партнеры. Для этого соучредители WePlay! Esports привлекли несколько партнеров, которые в ближайшее время инвестируют в WePlay! около $30 млн. Часть средств направят на строительство арены для киберспортивных соревнований в Лос-Анджелесе (США).

«Каждый раз арендовать новые помещения – это дороже, чем построить свою арену. За несколько миллионов долларов мы построим арену в Лос-Анджелесе на 2 тысячи кв. м, а со временем расширим ее до 5 тысяч», – говорят основатели WePlay! Юрий Лазебников и Олег Крот.

Строительство комплекса в США уже идет. Параллельно строится арена в Киеве. Еще одну компания планирует разместить в Европе, но в каком городе – пока держится в тайне.

Сегодня офисы компании WePlay! Esports находятся в Украине, на Кипре и в США, компания вошла в холдинг TECHIIA. В планах компании - наращивать обороты в Киеве, параллельно развивая бизнес в Европе, Китае и США.

«Украина – прекрасная страна с талантливейшими людьми, поэтому WePlay! здесь будет только расширяться», – делятся Олег и Юрий.