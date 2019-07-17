"Кровавое" лунное затмение - онлайн-трансляция

Астрономическое явление можно наблюдать и на территории Украины.

"Коридор затмений" в этом месяце закрывает "кровавое" лунное затмение.

Полутеневое лунное затмение началось в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перешло в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигнет своего пика.

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Наблюдать явление смогут жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.

Как сообщал УНИАН, пройдет затмение в знаке Козерога, а значит, эти два дня будут довольно негативными для всех, кто проявляет жадность, эгоизм и стремится получить быструю славу.

Астрологи предупреждают, что в день затмения нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, ведь в такой день мы сами программируем себе будущее.

Кроме того, по словам астрологов, лунное затмение 17 июля 2019 года станет "фатальным" для некоторых знаков Зодиака, то есть этот день во многом будет предопределять их судьбу. Осторожность в день лунного затмения стоит проявить четырем знакам Зодиака - Ракам, Львам, Девам и Скорпионам.