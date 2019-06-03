Нейросеть заменила Шварценеггера на Сталлоне в «Терминаторе 2» (видео)
14:29, 03 июня 2019Наука и IT
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В основу ролика легла идея из комедии "Последний киногерой", в которой роль Терминатора исполнял не Шварценеггер, а Сталлоне.
Нейросеть "пересняла" вторую часть "Терминатора" со Сталлоне / Скриншот - Youtube, Ctrl Shift Face
Блогер Ctrl Shift Face использовал нейросеть, чтобы заменить Арнольда Шварценеггера на Сильвестра Сталлоне в отрывке фантастического боевика «Терминатор 2».
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Как сообщает «Медуза», ролик блогера начинается с отрывка из комедии Джона Мактирнана «Последний киногерой». Во вселенной фильма культовую роль терминатора исполнил Сталлоне.
Ctrl Shift Face развил допущение фильма, взяв отрывок из «Терминатора 2» и заменив лицо Шварценеггера на лицо Сталлоне с помощью технологии Deepfake.
Ранее в сети появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
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