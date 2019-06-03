Нейросеть заменила Шварценеггера на Сталлоне в «Терминаторе 2» (видео)

В основу ролика легла идея из комедии "Последний киногерой", в которой роль Терминатора исполнял не Шварценеггер, а Сталлоне.

Блогер Ctrl Shift Face использовал нейросеть, чтобы заменить Арнольда Шварценеггера на Сильвестра Сталлоне в отрывке фантастического боевика «Терминатор 2». Читайте такжеНейросеть смогла идентифицировать 100 тысяч порно-актрис по фотографиям в соцсетях Как сообщает «Медуза», ролик блогера начинается с отрывка из комедии Джона Мактирнана «Последний киногерой». Во вселенной фильма культовую роль терминатора исполнил Сталлоне. Ctrl Shift Face развил допущение фильма, взяв отрывок из «Терминатора 2» и заменив лицо Шварценеггера на лицо Сталлоне с помощью технологии Deepfake. Ранее в сети появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

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