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На Эвересте уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок»

06:18, 26 мая 2019
Наука и IT
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Туристам приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину / фото facebook.com/NimsPurja

Эти инциденты происходят на фоне сообщений о перегруженности Эвереста туристами, которым приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину, передает «Би-би-си».

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Сообщается, что всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.

Ранее стало известно, что на Эвересте за неделю погибли восемь человек.

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Теги: #смерть на Эвересте