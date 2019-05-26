На Эвересте уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок»

Всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.

Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель.

Эти инциденты происходят на фоне сообщений о перегруженности Эвереста туристами, которым приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину, передает «Би-би-си».

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Сообщается, что всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.

Ранее стало известно, что на Эвересте за неделю погибли восемь человек.