В Британии нашли клад средневековых золотых монет (видео)

Британцы выкопали гору монет XIV века эпохи правления короля Эдуарда II.

В Британии во время фестиваля кладоискателей нашли 557 старинных монет, стоимостью 150 тысяч фунтов.

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Об этом сообщает The Sun. Эндрю Винтер, Дариуш Фиялковский, Тобиас Новак и его брат Матеуш нашли схрон неподалеку от английской деревни Хамблден, графство Бакингемшир. После часа безуспешных поисков искатели сокровищ собирались сдаться, не неожиданно металлоискатель показал, что под землей лежит серебро.

Британцы выкопали гору монет XIV века эпохи правления короля Эдуарда II.

В первый день «охотникам на удачу» удалось найти 285 серебряных и золотых монет, через три дня их стало уже 557. По словам британцев, когда новость об их удивительных находках разнеслась по фестивалю, они стали переживать за сохранность клада и решили дежурить ночами, чтобы обезопасить его.