Google анонсировала презентацию бюджетных версий смартфона Pixel с помощью "Мстителей" (видео)

Презентация состоится 7 мая.

Компания Google анонсировала презентацию своих первых бюджетных смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL.

Читайте такжеSamsung представил новую линейку Galaxy S10 и умные часы Watch Active (фото, видео)

Согласно сообщению на сайте Google, презентация состоится 7 мая, в первый день конференции I/O 2019.

В своем промо-ролике компания отсылается к долгожданному фильму "Мстители: Финал".

Такую рекламу компания выпустила по случаю добавления нескольких новых персонажей Marvel в пакет анимированных стикеров Playmoji AR. В частности к Железному Человеку, Капитану Америке, Халку, Небуле и Соколиному глазу присоединились Железный Патриот, Тор, Черная Вдова, Ракета и Капитан Марвел.

Видео Made by Google

На промо-страничке сайта говорится: "7 мая встречайте нового героя".

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Google презентовала флагманский смартфон Pixel 3.