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Google анонсировала презентацию бюджетных версий смартфона Pixel с помощью "Мстителей" (видео)

12:33, 16 апреля 2019
Наука и IT
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7 мая Google представит линейку бюджетных смартфонов / скриншот

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Согласно сообщению на сайте Google, презентация состоится 7 мая, в первый день конференции I/O 2019.

В своем промо-ролике компания отсылается к долгожданному фильму "Мстители: Финал".

Такую рекламу компания выпустила по случаю добавления нескольких новых персонажей Marvel в пакет анимированных стикеров Playmoji AR. В частности к Железному Человеку, Капитану Америке, Халку, Небуле и Соколиному глазу присоединились Железный Патриот, Тор, Черная Вдова, Ракета и Капитан Марвел.

Видео Made by Google

На промо-страничке сайта говорится: "7 мая встречайте нового героя".

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Google презентовала флагманский смартфон Pixel 3.

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Теги: #смартфон#Google