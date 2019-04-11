Samsung представила для международного рынка смартфон Galaxy A70 (видео)
Компания Samsung в среду, 10 апреля, представила для международного рынка смартфон Galaxy A70, расширяющий серию моделей среднего сегмента Galaxy A.
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Об этом сообщает Top Tech News. Galaxy A70 поступит в продажу 26 апреля. Его цена составит примерно 470 долларов. Смартфон получил экран Super AMOLED формата Infinity-U диагональю 6,7 дюйма разрешением 1080×2400 пикселей, тройную основную камеру с модулями разрешением 32 Мп и диафрагмой F1,7, сверхширокоугольным разрешением 8 Мп с диафрагмой F2,2 и датчиком глубины на 5 Мп.
Galaxy A70 может похвастаться двумя камерами с разрешением 32 Мп, почти безрамочным дизайном с каплевидным вырезом и встроенным под экран дактилоскопическим датчиком.
Емкость аккумулятора - 4500 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Установлена операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Смартфон имеет размеры 164,3×76,7×7,9 мм.
Samsung Galaxy A70 будет доступен в черном, голубом, розовом и белом корпусах.
Также сегодня компания Samsung Electronics официально представила свой новый смартфон Galaxy A80.
Galaxy A is for live.— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 апреля 2019 г.
Meet the new #GalaxyA.
Built for the Era of Live.
Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIWpic.twitter.com/NJH3VFUMlE
Смартфон получил автоматическую конструкцию«слайдер», которая срабатывает при активации режима фотосъемки, и поворотную камеру, которая может превращаться во фронтальную.
Как сообщал УНИАН, ранее Samsung решил закрыть линейку смартфонов Galaxy J.