Ракету Vega с украинским двигателем, успешно запущена с космодрома Куру (видео)

Запуск ракеты состоялся в 3.50 по киевскому времени, на орбиту выведен спутник PRISMA массой 879 кг, предназначен для дистанционного зондирования Земли.

С космодрома Куру во Французской Гвиане 22 марта в 3:50:35 по киевскому времени состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega с украинским двигателем, которая вывела на орбиту космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли PRISMA массой 879 кг.

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в двигательной установке 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно изготавливает ГП "ПО Южный машиностроительный завод", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБ.

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Начиная с апреля 2010 года, были изготовлены и отправлены 16 летных моделей БМД, 14 из которых уже успешно выполнили свое назначение во время пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. За это время РН Vega с украинским двигателем вывела на орбиту 29 спутников. В 2017 году был заключен очередной контракт на изготовление еще 20 блоков маршевого двигателя РД-843.

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок, подчеркнули на предприятии.