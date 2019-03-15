Новая Tesla Model Y: цена, комплектации и ожидаемый старт продаж (видео)

Стоимость кроссовера будет варьироваться в пределах 39-60 тысяч долларов.

Компания Tesla представила свой новый электромобиль – Model Y.

Новинку публике презентовал основатель и гендиректор компании Илон Маск. Автомобиль по своим характеристикам будет близок к классу компактных кроссоверов.

Model Y обладает функциональностью классических кроссоверов и при этом имеет динамику спортивного автомобиля. Автомобиль представят в четырех комплектациях.

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Стоимость кроссовера в зависимости от комплектации, будет варьироваться в пределах 39-60 тысяч долларов. В эконом-комплектации Model Y будет способна проехать на одном заряде 402 км. В версии long-range электромобиль продержится на одном заряде 482 км. Самая дешевая версия поступит в продажу последней. Старт продаж новинки запланирован на осень 2020 года.