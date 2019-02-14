Google посвятил свежий дудл Дню святого Валентина
На главной странице поисковика появился новый анимированный дудл посвящен Дню святого Валентина, который традиционно отмечается 14 февраля.
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Именно этот праздник стал основой для создания нового логотипа Google дудл. На этот раз в компании решили обойтись без интерактивных игр и подготовили коротенькую, но симпатичную анимацию.
"Есть много способов отпраздновать День Святого Валентина. Но выбирая свой особый способ, помните, что главным является универсальная, неоспоримая сила любви. С Днем Святого Валентина!", - поздравили всех авторы нового дудла.
Подробнее ознакомиться с дудлом можно на посвященной ему странице. Здесь можно просмотреть все авторские дудлы посвященные дню влюбленных за прошлые годы.
День святого Валентина отмечают во многих странах мира. Традиционно в этот праздник пары обмениваются валентинками - открытками в форме сердец.
Анимация состоит из трех отдельных сценок с различными существами, которые изображают влюбленную пару.