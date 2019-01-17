США заподозрили Huawei в хищении технологии для тестирования смартфонов

Неназванные лица в Huawei похитили технологию, которую подразделение T-Mobile в США использует для тестирования смартфонов.

Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.

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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По данным издания, неназванные лица в Huawei похитили технологию, которую подразделение T-Mobile в США использует для тестирования смартфонов.

Как сообщал УНИАН, власти США пытаются убедить компании, предоставляющие услуги мобильной связи и интернет-провайдеров, работающих в странах-союзниках, избегать покупки оборудования, производимого китайской компанией Huawei Technologies.