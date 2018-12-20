Распродажа в Steam: сроки, возможные игры и размеры скидок

Зимняя распродажа начнётся 20 декабря в 20:00 и завершится 3 января.

Компания Valve Software начнет ставшую традиционной новогоднюю распродажу компьютерных игр 20 декабря 2018 года.

Эксперты отмечают, что на этот раз пользователи Steam смогут воспользоваться очень значительными скидками.

Даты распродажи в Steam

Стоимость актуальных компьютерных игр будет снижена до 3 января 2019 года. После этого расценки вернутся к привычным показателям. Пресс-служба компании заявила, что акция коснется более, чем 1 тыс. игр. По низким ценам будут продавать также целые сборники игр, выпущенными теми или иными компаниями.

Эксперты отмечают, что новогодняя распродажа на этот раз ознаменуется рекордными скидками. Их размер будет колебаться в промежутке от 25% до 75%.

На какие игры будут скидки в Steam

Самыми популярными будут игры «Portal», скидка на которую составит 75%, и «Battlefield: Bad Company 2», сэкономить на которой можно будет порядка 20 долларов США. Большинство других игр будут продаваться за половину привычной цены.

Полный список акционных игр пока что не разглашается, однако, известно, что большая часть актуальных игр, лишь недавно выпущенных разработчиками, войдет в «новогодний список».

Аналитики рынка компьютерных игр отмечают, что покупать отдельные игры будет не очень выгодно. На них действуют большие скидки, но есть и такие предложения, которые позволяют воспользоваться колоссальными акциями, экономия при использовании которых может достигать 88%.

Такие акции, как правило, предлагают приобрести не отдельную игру, а целый их сборник. По преимуществу, речь идет о сборниках игр, выпущенных одной и той же компанией. Есть также всевозможные «ассорти», включающие в себя игры, схожие по жанру или дате выпуска. Отдельными акционными «пакетами» будут покупать стратегии, RPG, шутеры, а также другие виды игр.

Новогодняя распродажа позволит геймерам со всего мира сделать себе подарок в честь праздника, не тратя при этом значительных сумм. Организаторы акции, в свою очередь, отмечают, что праздничное событие с каждым годом будет всё более улучшаться, так как владельцы Steam будут предлагать пользователям всё большие и большие скидки.

Все распродажи Steam в 2018

Три распродажи в Steam в 2018 году пройдут в такие даты:

Хэллоуинская распродажа: 29 октября — 1 ноября 2018 года;

Осенняя распродажа: 21 ноября — 27 ноября 2018 года;

Зимняя распродажа: 20 декабря 2018 года — 3 января 2019 года.

Отметим, что в прошлом году эти распродажи проводились примерно в те же даты, так что свежей информации скорее всего можно верить.