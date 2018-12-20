Хакеры три года читали переписку европейских дипломатов - СМИ

Полученная хакерами информация была конфиденциальной, но имела низкий статус секретности.

Хакеры в течение трех лет имели доступ к дипломатическим перепискам Евросоюза, что позволило им загрузить тысячи секретных сообщений.

Как пишет New York Times, взлом обнаружила компания Area 1, работающая в сфере кибербезопасности. Она передала изданию более 1 100 перехваченных сообщений, передает Голос Америки.

Как сообщается, в похищенных материалах отражено беспокойство Европы по поводу «непредсказуемой администрации Трампа», в том числе ощущение ЕС, что негативное отношение американского лидера к блоку «создало значительную неуверенность».

Материалы также выявляют сложности, с которыми сталкивается Евросоюз при взаимодействии с Россией и Китаем, а также его обеспокоенность по поводу риска возрождения ядерной программы Ирана. В числе сообщений оказались докладные записки о разговорах с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и других стран, распространявшиеся внутри ЕС.

Полученная хакерами информация была конфиденциальной, но имела низкий статус секретности. Как сообщает New York Times со ссылкой на европейских чиновников, более секретные документы хранятся в другой системе.

В одном из сообщений заместитель главы миссии ЕС в Вашингтоне рекомендует европейским дипломатам стараться работать напрямую с членами Конгресса, в обход Трампа, а также пытаться укрепить отношения, называя США «самым важным партнером».

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В другом сообщении европейские дипломаты обсуждали июльские переговоры Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, в ходе которых американский лидер, вопреки выводам собственной разведки, сказал, что не видит, зачем России нужно было вмешиваться в президентские выборы 2016 года, по итогам которых он занял пост главы Соединенных Штатов.

В сообщении саммит назван «успешным (по крайней мере для Путина)». Там также содержится обсуждение попыток Белого дома минимизировать негативные последствия встречи.

В статье NYT также упоминается сообщение, посвященное встрече европейских лидеров с председателем КНР Си Цзиньпином и обсуждению решений Трампа о повышении пошлин на китайские товары в рамках торгового спора между двумя странами.

В сообщении говорится: «Требования США непоследовательны, нелогичны и в конечном итоге нанесут ущерб их собственным интересам». Там также приводятся слова Си Цзиньпина о том, что его страна «не поддастся запугиванию» со стороны США.

Как пишет газета, хакеры использовали методы, аналогичные тем, которые применяет элитное подразделение вооруженных сил Китая. В рамках операции подверглись атакам в общей сложности более 100 организаций, в том числе ООН и ряд министерств иностранных дел и финансов.

Как сообщал УНИАН, иранские спецслужбы в 2010 году смогли взломать коммуникационные системы Центрального разведывательного управления США, и используя простые поисковые запросы в Google, выявляли и проникали на сайты, которые ЦРУ использовало при общении со своими агентами.