Виртуальная реальность меняет то, как люди занимаются сексом

В ближайшие годы виртуальный секс может стать третьей крупнейшей в мире индустрией развлечений.

От «бегущего по лезвию» до «Она» - научная фантастика часто изображала будущее, в котором люди вступают в интимные связи с роботами или искусственным интеллектом.

Но прогресс в развитии виртуальной реальности и все большее распространение секс-роботов указывают на то, что возможность «перипихона» человека и машины не такая уж и фантастическая. Это процесс, который уже давно был на горизонте экспертов в сфере кибернетики, пишет Newsweek.

С начала 1990-х годов профессор Университета Портсмаута Труди Барбер создала в виртуальной реальности первую в мире среду виртуального погружения для секса.

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«Сначала я превратила в игру сексуальное пространство, добавив презервативы, которые летали вокруг и которые можно было просто взять и надеть на модели, которые мы создали в виртуальном пространстве. Это заставило людей думать немного иначе», - рассказала Барбер.

«Понадобилось время, чтобы люди получили доступ к миру виртуальной реальности в том виде, в котором мы знаем его сегодня, из-за цены и дизайна», - пояснила она.

«Когда я впервые начала использовать VR в начале 90-х, на комплект нужно было потратить около 600 долларов. А шлем был тяжелым. Он был громадный. Ощущения были такие, будто приходилось надеть небольшой собор на голову. Люди боялись, что со всем этим у них будет глупый вид. Кроме того, картинка очень глючила и отставала. Людей тошнило, но в этом все равно был потенциал», - рассказала британский ученый.

Согласно оценкам, к 2025 году рынок развлечений для взрослых в виртуальной реальности достигнет миллиарда долларов, став третьей крупнейшей индустрией развлечений после компьютерных игр и футбола. Нужно сочетание визуального, чувственного и интеллектуального элементов, чтобы создать похожий на реальный сексуальный опыт в виртуальном мире. Гаджеты, такие как VR-шлемы, синхронизированные вибрации секс-игрушек и имитаторов интимных частей тела могут помочь добиться «реального» ощущения».

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Это означает, что скоро люди смогут воплощать любые сексуальные фантазии без нужды выходить из дома.

«В этих электронных просторах можно быть гендерно жидким. Можно быть кем угодно и чем угодно», - объясняет Барбер.

"Идея о возможности действовать в пространстве в качестве альтернативного себя действительно впечатляет. Когда речь идет о сексе, определенные люди могут разыгрывать свои фантазии, они могут переодеваться в кого-то, стать своим невероятным аватаром. Думаю, сейчас отличное время для людей быть кем-то другим, если они хотят», - добавила она.