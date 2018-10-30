Презентация Apple 30 октября: онлайн-трансляция
Сегодня, 30 октября, компания Apple проводит свою вторую осеннюю презентацию.
На презентации, по слухам, нам покажут новый iPad Pro, недорогие MacBook Air, обновленные Mac mini и усовершенствованный iMac.
УНИАН ведет текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple.
AirPods 2
Наушники мы так и не увидели на презентации айфонов, поэтому ожидаем их сегодня.
iPad Pro
По слухам, размер нового iPad 2018 может быть 10,5-11 и 12,9 дюймов. Главной звездой вечера должен стать именно он - на сегодняшней презентации поклонники ожидают увидеть безрамочный iPad Pro.
Apple также могут оборудовать датчиком Face ID, новым экраном и новейшим чипом A12X Bionic.
MacBook
Многие с нетерпением ждут, что компания обновит MacBook Air. Аналитики рассуждают о возможности выхода недорогих MacBook Air.
MacBook Air могут представить с тонкими рамками и дисплеем Retina, которая станет боле доступной альтернативой 12-дюймовому MacBook.
Mac mini
Mac mini давно не обновляли, поэтому вероятность увидеть новую версию компактного компьютера велика.
iMac
О новом iMac информации практически нет, но аналитики считают, что его тоже пора обновить. Речь идет не только о новых процессорах, но и дизайне.