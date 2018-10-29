Под пирамидой нашли "вход" в загробный мир

Тоннель под пирамидой, вероятно, ведет в погребальную камеру.

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили под Пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан подземный туннель.

Вероятно, он ведет в погребальную камеру. По мнению ученых, он символизирует загробный мир, передает Daily Mail.

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Тоннель расположен на глубине восьми метров, он ведет в камеру длиной 15 метров и уходит на юг. Однако считается, что существует и другой, восточный вход. Возможно, он обрушился со временем.

Пока археологам неизвестно, что находится в погребальной камере. Они считают, что подземная система помещений символизировала собой загробный мир.

Пирамида Луны в древнем городе Теотиуакан – вторая по величине пирамида Мексики. Она была построена в 200-450 годах нашей эры и использовалась для ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.

Ранее ученые обнаружили еще одну необычную особенность пирамиды Хеопса. Согласно последним исследованиям, она построена так, чтобы идеально фокусировать электромагнитную энергию.