Пенсионеры на Житомирщине нашли клад на собственном огороде (видео)
Клад просто на собственном огороде нашли супруги-пенсионеры на Житомирщине.
90 чешских серебряных монет XIV-XV века, как предполагают местные, принадлежал тогдашнему старосте. На те времена это были огромные деньги. Только за одну такую монету можно было купить корову, говорится в сюжете ТСН.
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Дом пенсионеров расположен на холме, самой высокой точке села. Местные историки предполагают: здесь в XIV-XV веках жил местный староста Гроза. И сокровище, вероятно, принадлежало ему.
Сейчас одна такая монета стоит от 200 до 300 гривень, говорят специалисты. Супруги могли оставить клад себе и выручить за него немало денег. Впрочем, после размышлений находку пенсионеры решили передать в Коростенский музей.
Ранее археологи нашли амфору, наполненную золотыми монетами, во время раскопок на севере Италии близ границы со Швейцарией.