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Стало известно, когда в Украине ждать новых официальных iPhone

15:31, 28 сентября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Delo.ua.

"Флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября 2018 года. Для покупателей авторизованные реселлеры предложат акции и специальные кредитные условия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальных цен пока в "Асбис-Украина" не озвучивают. Обещают это сделать 12 октября.

Сейчас в Украине неофициально уже доступны "яблочные" новинки. Так, цена на iPhone Xs стартует от 43 299 гривень, а на iPhone Xs Max — от 49 999 гривень.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Apple представила свои новинки.

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Теги: #iPhone X#характеристики iPhone X