В Telegram запустили чат-ботов, которые помогают украинцам получить бесплатную юридическую помощь

Запорожские разработчики создали в Телеграм сервис, позволяющий украинцам получить качественную и бесплатную юридическую консультацию пообщавшись с помощью чат-бота в Telegram со специалистами этой отрасли.

Недавно в Telegram появилась возможность предоставить и получить юридическую консультацию, с помощью ботов "Мой юрист"и "Мой клиент", которые связаны между собой.

Telegram-бот "Мой юрист" предоставляет возможность человеку выбрать область права, в которой ему необходима консультация и поделится своей локацией, если он хочет найти юриста поблизости. Выполнив эти два простых действия, вы можете задать вопрос. Бот, основываясь на этих данных, обращается с запросом в базу юристов, выбирает наиболее подходящего специалиста и подключает его к чату с вами.

У юристов отдельный бот - он называется "Мой клиент" и там все намного интересней. Специалист регистрируется в боте для оказания консультаций, указывает области права, в которых он является специалистом, свое место работы и должность (рекламирует себя таким образом), и делится своей локацией. После регистрации он попадает базу. Когда у клиента возникает вопрос, бот "Мой юрист" выбирает из базы десять рандомных юристов, которые находятся ближе всего по локации с клиентом, и отправляет им вопрос с кнопкой ответить. Кто первый нажмет на кнопку - тот и подключится к диалогу с клиентом.

Чтобы максимально сократить время ожидания консультации - бот каждые две минуты выбирает следующую десятку юристов по тем же критериям и отправляет им вопрос. Этот процесс завершается, когда кто-то из юристов нажмет кнопку ответить.

Также сервис предусматривает рейтинг юристов. Клиенты могут оставлять отзывы в виде оценок, и когда к ним в чат будет подключатся юрист они будут видеть его среднюю оценку.

Если они хотят найти хорошего специалиста для дальнейшего сотрудничества в пределах чата – то с помощью бота можно оценить его квалифицированность, понять поможет ли он решить проблему, а уже потом назначить встречу.

Что бы исключить недобросовестных юристов и хамовитых клиентов в каждом боте присутствует возможность пожаловаться на собеседника. Кто соберет две жалобы - будет ограничен в использовании сервиса.

«Для обычных людей - это возможность оперативно и удобно получить консультацию. Если они хотят найти хорошего юриста - они до встречи с ним могут пообщаться, оценить его квалифицированность, понять поможет ли он решить их проблему, а уже потом назначить встречу», - сообщил автор идеи Владимир Голуб, который занимается реализацией этого проекта совместно со своим техническим разработчиком Виталием Самофалом.

Он также отметил, что на данный момент работу над стартапом осуществляют пока два человека – он сам, и технический разработчик Виталий Самофал, который помогает ему воплощать в реальность все эти идеи.

По словам разработчиков, этот проект является социальным. Он полностью бесплатен для населения и таковым останется впредь.