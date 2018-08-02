Руководитель Facebook по безопасности уходит из компании

17 августа станет его последним днем работы в Facebook.

Руководитель подразделения Facebook по информационной безопасности Алекс Стэймос покинет свой пост.

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«17 августа станет моим последним днем работы в Facebook. И хотя я лишусь удовольствия работать вместе с моими друзьями в компании, я рад, что множество увлеченных, умных и квалифицированных людей продолжают решать проблемы (безопасности.- ред.)», - написал он на своей странице в социальной сети.

Слухи о возможном уходе Стэймоса со своего поста появились в марте. The New York Times стало известно, что специалист выступил за широкое раскрытие информации о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, однако предложение не нашло поддержки у других руководителей Facebook. В марте Стэймос заявил, что «несмотря на слухи» он полностью погружен в работу компании. «Но моя роль действительно изменилась. Сейчас я все больше занимаюсь изучением проблем безопасности и работой по обеспечению безопасности выборов», - писал он в Twitter.