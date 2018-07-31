Великое противостояние планет: сегодня Марс максимально близко подойдет к Земле

Это ближайшее расстояние между планетами за последние 15 лет.

31 июля Марс сблизится с Землей на расстояние в 0,39 астрономических единицы, то есть 57,8 млн км.

Это самое близкое расстояние между планетами за последние 15 лет, сообщается на официальном сайте NASA.

Это означает, что Красная Планета будет казаться суперяркой и ее, с ее характерным оранжево-красным цветом, будет трудно пропустить в ночном небе. С 27 по 30 июля точка на орбите Марса приблизится к Земле и будет ближе всего к Земле 31 июля. Такая ситуация называется великим противостоянием планет.

Марс будет сиять на земном небе как очень яркая красноватая звезда - 2,8 звездной величины, уступая по яркости лишь Венере. Это сделает Красную планету весьма привлекательным объектом для наблюдений в небольшой телескоп.

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Нужно отметить, что, поскольку Земля и Марс имеют эллиптические орбиты и слегка наклонены друг к другу, все сближения планет неодинаковы. Минимальное расстояние от Земли до Марса составляет примерно 55,75 миллионов километров, но такой показатель достигается крайне редко. Последний раз планеты сближлись на такое расстояние почти 60 тысяч лет назад, а в следующий раз такое расстояние между планетами будет в 2287 году.

Предыдущее великое противостояние Марса было 28 августа 2003 года. В тот раз расстояние между планетами сократилось до почти рекордных 55,8 млн. км. В октябре 2020 года будет еще одно сближение планет, но расстояние между ними будет больше, чем сегодня.

При этом Земля и Марс выстраиваются в оппозиции примерно раз в два года. Именно поэтому большинство миссий NASA на Красную планету разделены временными промежутками в два года - чтобы воспользоваться более близким расстоянием.