Акции Twitter рухнули из-за массовой чистки
01:57, 28 июля 2018Наука и IT
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Также ранее стало известно, что капитализация Facebook рухнула более чем на $120 млрд за один день.
REUTERS
Акции Twitter рухнули на 20,5% на фоне падения стоимости акций других технологических компаний, сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось о снижении стоимости акций компании на 17%.
Снижение произошло на фоне публикации отчета за второй квартал 2018 года, в котором, в частности, сообщалось о снижении числа пользователей. В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей.
Также ранее стало известно, что капитализация Facebook рухнула более чем на $120 млрд за один день.
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