Акции Twitter рухнули из-за массовой чистки

Также ранее стало известно, что капитализация Facebook рухнула более чем на $120 млрд за один день.

Акции Twitter рухнули на 20,5% на фоне падения стоимости акций других технологических компаний, сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о снижении стоимости акций компании на 17%. Снижение произошло на фоне публикации отчета за второй квартал 2018 года, в котором, в частности, сообщалось о снижении числа пользователей. В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей. Также ранее стало известно, что капитализация Facebook рухнула более чем на $120 млрд за один день.

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