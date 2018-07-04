Роботы-убийцы под контролем искусственного интеллекта изменят суть войны – National Interest

Но Китаю, который хоть и развивает такое оружие, это может не понравиться.

Что будет, если смешать роботов-убийц и коммунистов? Это звучит будто начало какого-то анекдота времен Холодной войны. Но есть серьезные основания интересоваться тем, как коммунистическое правительство Китая, которое любит контролировать решения своих граждан, будет работать с автономными вооруженными роботами, способными решать за себя, пишет National Interest.

«В военном контексте вопрос доверия будет иметь первоочередное значение», - убеждена эксперт по вопросам Китая в Центре новой американской безопасности Эльза Кания.

«Будет ли армия Китая больше или меньше доверять интеллекту машин в сравнении с человеческим интеллектом? Согласится ли военная организация, которая часто не желает наделять автономией своих офицеров, с автономностью систем на основе искусственного интеллекта?» - добавляет она.

Читайте такжеВ Google отказались от разработки искусственного интеллекта в военных целях

На самом деле, даже не известно, как на самом деле Пекин относится к существованию военных роботов-убийц. С одной стороны, он поддерживает международную кампанию по запрету автономных маниш, способных уничтожать цели без разрешения людей. А с другой – Китай разрабатывает подобное оружие, в частности так называемые рои автономных боевых беспилотников.

«Сопоставление этих полярных позиций иллюстрирует очевидное дипломатическое желание Китая ограничить использование полностью автономных систем летальной оружия, но это не ограничивает его усилия по построению такого собственного оружия», - подчеркивает Кания.

Китай присоединился к ряду других стран, таких как США и Россия, которые агрессивно пытаются использовать потенциал искусственного интеллекта для революции в способах ведения войны, но его позиция умышленное остается неоднозначной. Кания указывает на два документа противоположного содержания, которые Пекин подал Группе правительственных экспертов ООН по вопросам летальных автономных систем. В декабре 2016 года он предложил поправку к «Конвенции относительно определенных обычных вооружений», которая бы запретила роботов-убийц так же, как и некоторые виды лазерного оружия в прошлом. А потом в апреле 2018 года Китай подал измененный документ, в котором уже не было требований полного запрета автономных боевых машин, а лишь установить "общие правовые нормы» для них.

Читайте такжеКитайские инженеры разрабатывают самолет, взял за основу череп дятла

Китай также предложил очень узкое определение для роботов-убийц.

«По определению, системы вооружения, которые действуют с высоким уровнем автономности, но предусматривают даже ограниченное вмешательство человека, со способностью отличать легитимные и нелегитимные цели, технически не будут считаться автономными боевыми системами, так же как и системы со встроенными предохранителями для отключения в случае ошибки», - указывает эксперт на китайское определение.

Кания допускает, что неоднозначная позиция Китая может иметь вполне политический мотив. Не исключено, что Пекин пытается создать давление на США и другие демократические правительства, чувствительные к общественному мнению в вопросе автономного оружия.

Однако, самым интересным противоречием все же остается идеологическое измерение. Сможет централизованная политическая и военная государственная система смириться с роботами, которые думают самостоятельно? Недавно, когда китайский чатбот в общении с пользователями-людьми сказал, что «не любит» компартию, его выключили. По мнению экспертов, все будет зависеть от того, изменит ли китайская армия свой подход к доверию даже в отношении человеческого персонала.