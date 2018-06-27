SpaceX провела аварийное "спасение" людей с падающего космического корабля (видео)
11:22, 27 июня 2018Наука и IT
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SpaceX испытала систему торможения падающей капсулы.
Посадка капсулы Crew Dragon / скриншот
На территории военного аэродрома Naval Air Facility под Эль-Сентро на юге штата Калифорния частная космическая компания SpaceX провела испытание парашютной системы на Crew Dragon – обитаемой капсуле разрабатываемого ей космического корабля.
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Видеоролики опубликованы в Instagram компании. Это 16-й тест аварийно-спасательной системы Crew Dragon (он же Dragon-2).
Инженеры выясняли, насколько успешным будет торможение падающей капсулы, если при запуске ракеты уже на небольшой высоте произойдет авария и придется в экстренном порядке катапультировать корабль и раскрывать парашюты.
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