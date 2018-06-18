Украинский школьник из Закарпатья завоевал "золото" на "Олимпиаде гениев" в США

Высшей награды Валентин Фречка удостоен за технологию изготовления бумаги из опавших листьев.

Украинский школьник из Закарпатья Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил «золото» на «Олимпиаде гениев» (Genius Olympiad) в США.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Малой академии наук Украины, одиннадцатиклассник победил в соревновании между учениками из разных стран в нескольких категориях.

«Ноу-хау Валентина решает сразу две экологические проблемы: опавшие листья не сжигаются, а становятся сырьем для изготовления целлюлозы, при этом деревья остаются целыми. Лучше всего для изготовления бумаги подходят листья березы, дуба, ивы и граба. Эксклюзивной является и сама технология. Для отделения целлюлозы изобретатель использует блендер: сначала измельчает волокна, а затем их отбеливает», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изобретение подростка - уникально, поскольку подобным путем переработки можно получить твердое топливо и выделить минеральные кислоты.

По его словам, бумага, который изготавливается таким методом, несколько уступает по качеству традиционной, поэтому его лучше использовать как упаковочный.

За победу в Олимпиаде изобретатель получил право участвовать в международной выставке в Южной Корее. Кроме золотой медали парень получил еще и специальную награду конкурса, которой удостоились всего двое участников.

Справка. Genius Olympiad - международное интеллектуальное соревнование, проводимое среди учащихся средних школ. Участники представляют свои проекты, направленные на решение экологических проблем, по следующим номинациям: «фундаментальная наука», «инженерия», «искусство», «творческое письмо», «дизайн», «развитие бизнеса». В этом году в Genius Olympiad участвовали более 1300 детей.