На Марсе обнаружили органические молекулы метана

Ученые NASA считают, что именно эта находка может быть доказательством существования жизни на Красной планете.

Марсоход Curiosity обнаружил в горных породах Марса молекулы органических соединений неизвестного происхождения.

Молекулы были найдены в образцах породы, возраст которых превышает 3 млрд лет, сообщается на сайте NASA, передает РБК.

Как передает zn.ua со сcылкой на Reuters, ученые NASA считают, что именно эта находка может быть доказательством существования жизни на Красной планете; на Земле часть этого газа производят микроорганизмы. Метан был обнаружен на дне пересохшего озера, в осадочных породах возрастом около трех миллиардов лет.

Марсоход пробурил верхние пять сантиметров скалы для того, чтобы собрать материал и передать материал на анализ. Концентрация органического углерода в образцах в 100 раз больше, чем в образцах, которые ранее находили на поверхности Марса.

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"Учитывая присутствие органики на его дне (речь идет о дне кратера Гейл, где 3,5 млрд лет назад, скорее всего, находилось озеро, - ред.), теперь вопрос о существовании марсианской жизни стал еще более актуальным", - заявляет планетолог из университета Утрехта Инге Кейт.

Также выяснилось, что во время марсианского лета уровень метана выше, чем зимой, и концентрация газа в атмосфере меняется от сезона к сезону.

По мнению ученых, газ образовывается в нижних слоях марсианского грунта. Вполне вероятно, что он появился на Марсе в результате деятельности микробов либо же геотермальных процессов. Скептики, однако, утверждают, что метан привезли с Земли.

"Марс говорит нам придерживаться курса и продолжать искать свидетельства жизни", - заявил Томас Цурбухэн, заместитель администратора научной миссии NASA. Он также выразил уверенность в том, что в ходе операций на красной планете будут новые "захватывающие дух открытия".

Однако пока говорить о признаках жизни на планете рано, считает ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA под названием "Марс".

Ранее УНИАН сообщал, что ученые начали эксперимент направленный на решение одной из самых загадочных тайн астрономии: происхождение метана на Марсе.