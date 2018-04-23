В Польше "Иисус Христос" высотой более 30 метров начал раздавать интернет (фото)

На одной из самых известных польских статуй обнаружили десятки передатчиков интернет-сигнала.

В польском Свебодзине интернет раздают с памятника Иисусу Христу.

Об этом сообщает Громадське радио со ссылкой на польское издание «WP.finanse».

Десятки передатчиков спрятаны в 3-метровом венцы 33-метровой статуи Христа Царя. Как утверждают журналисты веб-сайта Fakt, установка передатчиков интернет-сигнала на памятнике была идеей приходского священника.

Наличие передатчиков проверили и зафиксировали с помощью дрона. Это обнаружил один из сотрудников местного интернет-провайдера. Представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. Однако детали договора были в тайне.

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Приход, который следит за памятником, не комментирует этот вопрос.

Отметим, фигуру Христа с распростертыми руками, расположенную на холме высотой в 16,5 метров, видно всем проезжающим по трассе в сторону Свебодзина. Высота статуи - 33 метра - символизирует годы жизни Христа, еще три метра занимает огромная корона. Ширина распростертым рук - 25 метров, вес памятника - около 440 тонн. Она на шесть метров больше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро.