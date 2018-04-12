Секс-роботов научат отказывать мужчинам после инцидента с беспорядочными связями их коллеги

17:43, 12 апреля 2018
Наука и IT
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REUTERS

Поводом для этого стал случай с секс-роботом Самантой, которая пострадала от избыточного внимания мужского пола на ярмарке секс-игрушек в Австрии — разгоряченные мужчины оторвали Саманте два пальца на одной из рук, что стало поводом для недешевого ремонта. 

В то время как многие специалисты уверены, что права для роботов являются бессмыслицей, ряд юристов и энтузиастов настаивают, что взаимоотношения между секс-роботом и его покупателем должны выстраиваться на правовой основе, подобно взаимоотношениям между секс-работниками и их клиентами. 

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Теги: #роботы#секс-индустрия