Секс-роботов научат отказывать мужчинам после инцидента с беспорядочными связями их коллеги

В прошлом году в Австрии была ярмарка роботов. Из-за того, что один робот пострадал от любителей машин.

Некоторые из разработчиков секс-роботов задумались о том, чтобы научить свои изделия отказывать мужчинам в сексе - и даже о том, чтобы анимированные секс-куклы получили права, которые бы гарантировали им безопасное отношение со стороны покупателей, пишет vistanews.

Popular sex doll Samantha finally breaks down after a lot of customers heavily massaged… https://t.co/BdBjHpE7rWpic.twitter.com/E4JTWUP81E — Cingey (@FrankTamoufe) September 27, 2017

Поводом для этого стал случай с секс-роботом Самантой, которая пострадала от избыточного внимания мужского пола на ярмарке секс-игрушек в Австрии — разгоряченные мужчины оторвали Саманте два пальца на одной из рук, что стало поводом для недешевого ремонта.

В то время как многие специалисты уверены, что права для роботов являются бессмыслицей, ряд юристов и энтузиастов настаивают, что взаимоотношения между секс-роботом и его покупателем должны выстраиваться на правовой основе, подобно взаимоотношениям между секс-работниками и их клиентами.