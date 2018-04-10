Автомобильные номера в АОЭ смогут сами вызывать экстренные службы

"Умные" автомобильные номера в Дубае смогут вызвать полицию и скорую в экстренных ситуациях.

Транспортные средства, оснащенные новыми «умными» автомобильными номерами в Дубае, автоматически отправят предупреждение в полицию и центры скорой помощи в чрезвычайных ситуациях.

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В следующем месяце Дубай станет первым городом в мире, в котором будет запущен этот пилотный проект, сообщили в Управлении по дорогам и транспорту (RTA) эмирата, передает m.gulfnews.com. Система предполагает замену «умными» номерамидействующие металлические на автомобилях, оснащение ТС GPS, передатчиками и чипом. Она обеспечит непрерывную связь в реальном времени между транспортными средствами, а также с Центром мониторинга движения. Непрерывная связь поможет автомобилям взаимодействовать друг с другом, а также с властями, передавая данные в центральную систему.

«Эта функция поможет нам изучить поведение водителей, отслеживать движение транспортного средства, а также помогать водителю проводить беспрепятственные операции с различными органами власти. Еще одним преимуществом является то, что система будет отправлять автоматические предупреждения соответствующим органам в случае чрезвычайной ситуации», - отметили в RTA.

Еще одна инициатива агентства - это блокчейн-проект, который поможет RTA отслеживатьвсю историю транспортного средства.