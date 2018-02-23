В Венеции тестируют лазерные технологии, чтобы предотвращать столпотворение пеших туристов (видео)
Власти Венеции испытывает лазерные технологии для контроля за скоплениями пеших туристов, которые передвигаются по улицам города.
Читайте также"Огненные" лица и роскошные наряды: Reuters опубликовало потрясающие фото Венецианского карнавалаКак говорится в сюжете ТСН, хотя знаменитый туристический центр не обременен автомобилями, однако пешие туристы все равно создают проблемы. И если автомобилисты все же привыкли соблюдать правила, то пешеходы часто движутся хаотично, а во время знаменитых карнавалов или других массовых праздников постоянно скапливаются.
Поэтому чтобы как-то следить за количеством людей на улицах и избегать образования толпы, в Венеции испытывают систему лазеров, которые расположены на традиционных камерах слежения. В частности, они дают возможность понять, сколько уже народу собралось в определенном месте, и не допустить перегрузки инфраструктуры.
Как сообщал УНИАН, недавно в Венеции снова пересохли легендарные каналы, а гондолы застряли в лужах. Ситуация, когда уровень воды в знаменитых венецианских каналах критически снижается, возникает уже не впервые.