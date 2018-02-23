В Венеции тестируют лазерные технологии, чтобы предотвращать столпотворение пеших туристов (видео)

Хотя знаменитый туристический центр не обременен автомобилями, однако пешие туристы все равно создают проблемы.

Власти Венеции испытывает лазерные технологии для контроля за скоплениями пеших туристов, которые передвигаются по улицам города.

Читайте также"Огненные" лица и роскошные наряды: Reuters опубликовало потрясающие фото Венецианского карнавалаКак говорится в сюжете ТСН, хотя знаменитый туристический центр не обременен автомобилями, однако пешие туристы все равно создают проблемы. И если автомобилисты все же привыкли соблюдать правила, то пешеходы часто движутся хаотично, а во время знаменитых карнавалов или других массовых праздников постоянно скапливаются.

Поэтому чтобы как-то следить за количеством людей на улицах и избегать образования толпы, в Венеции испытывают систему лазеров, которые расположены на традиционных камерах слежения. В частности, они дают возможность понять, сколько уже народу собралось в определенном месте, и не допустить перегрузки инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, недавно в Венеции снова пересохли легендарные каналы, а гондолы застряли в лужах. Ситуация, когда уровень воды в знаменитых венецианских каналах критически снижается, возникает уже не впервые.